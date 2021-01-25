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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بتوزيع الورود.. «ميناء القاهرة الجوي» تحتفل بعيد الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:59 م
ميناء القاهرة الجوي
ميناء القاهرة الجوي
فاتن غلاب
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حرصت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحق رئيس الشركة، على مشاركة رجال الداخلية بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، احتفالات عيد الشرطة الـ 69، والذي يوافق 25 يناير من كل عام، تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية الذي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 مصابا من رجال الشرطة البواسل.

وقامت إدارة العلاقات العامة بمطار القاهرة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام إدارة العلاقات العامة بشركة الميناء، بتوجيهات من الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بتوزيع الورود على رجال الشرطة داخل صالات الركاب وتهنئتهم والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.

فيما تشارك أيضا رجال الشرطة وشركة ميناء القاهرة الجوي، الاحتفال مع الركاب داخل صالات السفر والوصول بتوزيع الورود والتقاط الصور التذكارية، أثناء الاحتفال وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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