الجيش السورى يحبط مخططًا إرهابيًا بمدينة درعا

أحبطت وحدات الهندسة في الجيش السوري محاولة تفجير دراجة نارية بعبوة ناسفة وُضعت أمام محطة محروقات الشعب، وسط مدينة درعا.كما أحبطت القوات محاولة أخرى لزرع عبوة بسيارة في حي شمال الخط، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.وقال قائد شرطة المحافظة، العميد ضرار الدندل، إن عناصر الجيش اشتبهوا بأحد الأشخاص كان يضع عبوة ناسفة أسفل سيارة مركونة في حي شمال الخط، وأطلقوا النار عليه، مما أسفر عن مقتله، لافتا إلى أنه تم تفجير العبوة في مكانها نظرا لعدم قابليتها للتفكيك، دون وقوع أي إصابات، وفقا لوكالة «سانا» السورية.وأشار المسئول السورى إلى أن شخصا مجهولا ركن دراجة نارية مفخخة بعبوة ارتجاجية لا تفكك قرب محطة محروقات الشعب، وسط المدينة، وتم تفجيرها من قبل عناصر الهندسة بعد إبعاد المواطنين عن الموقع وتأمين المكان، لافتا إلى عدم وقوع أي إصابات بشرية، بينما وقعت أضرار مادية محدودة في المكان.