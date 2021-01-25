وزيرة الهجرة: لولا السيسي ما عاد العالقون المصريون خلال أزمة «كورونا»

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، إن قرار القيادة السياسية بعودة العالقين بالخارج كان قرارًا مهمًا جدًا.وأضافت «مكرم»، في بيانها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه «لولا الرئيس عبدالفتاح السيسي ما عاد العالقون المصريون خلال أزمة كورنا».وأشارت إلى أنه «في الوقت الذي أغلقت فيه معظم الدول مجالاتها الجوية ووجود حظر كامل، أعادت مصر العالقين، سواء طلبة أو غير ذلك، وهذا كان نجاحا للدولة المصرية»، مضيفة: «وتم توفير كافة وسائل المواصلات والوجبات والإقامة لحين الانتهاء من الإجراءات».