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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انضمام خريج أول دفعة من «صيدلة الألمانية» للصندوق العالمى لمكافحة الإيدز

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:29 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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انضم الدكتور محمد عبد الحكيم فرج المصري، المتخرج فى كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، ضمن أول دفعة لها عام 2008، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والدرن والملاريا.

جاء شغف المصري بالعمل في مجال الصحة العامة، حيث التحق في بدايته بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة من يناير 2009 حتى نوفمبر 2014، ثم استقال وحصل على منحة من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة لدراسة الماجستير في الإدارة والسياسات الصحية من ديسمبر 2014، وحتى مارس 2016، استطاع محمد أثناء دراسته من الانضمام للعمل في مجال الاستشارات بالصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والدرن والملاريا الذي يُوجد مقره في جنيف غرب سويسرا، وقام بالسفر ضمن فرق عمل الصندوق لبعض البلدان التي ينفذ فيها مشروعاته، مثل السودان حيث تنتشر الملاريا، وإندونيسيا وباكستان، حيث ينتشر السل، ونيجيريا، حيث ينتشر الإيدز، وعقب حصوله على درجة الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية تقدم بطلب انتقال إلى مسئولي الصندوق للعمل فى مقرهم الرسمى بدولة سويسرا للالتحاق بالعمل في ادارة المنح بالصندوق منذ أبريل 2016.

يسعى محمد وفريق عمله الذى يُعوّل على نشاطهم مسئولو الصندوق فى المساهمة بجدية فى فعاليات أعمال الحملة العالمية التى يطلقها الصندوق كل ثلاثة أعوام، لإعادة ملء الصندوق، الذى تسهم فيه كل الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة؛ الغنية منها والفقيرة، فالصندوق الذى يبلغ عدد العاملين فيه ما يقرب من 800 موظف، ينتمون إلى 130 جنسية، يعد أكبـر منظمة ممولة للحكومات والمجتمع المدني، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في نطاق مكافحة فيروس نقص المناعة المُكتسب "الإيدز" والدرن والملاريا، حيث يقوم الصندوق بتوجيه نشاطه الطبى العلاجى عقب إبلاغ تلك الدول حجم انتشار هذه الأمراض الثلاثة بين أفرادها.

انتهج محمد خلال مشوار حياته العلمية والمهنية كركيزة له المبادئ الأساسية للجامعة الألمانية بالقاهرة التي لا تحيد عنها واستقاها طوال فترة دراسته بكلية الصيدلة وترتكز سماتها على الاستقلالية، الإتاحة، عدم التمييز، المحايدة السياسية والدينية والأيدلوجية إيمانا منها بأن خريجيها هم ثمرة عملها الجاد ومجهوداتنا المضنية على مدى قرابة 27 عامًا من الإعداد الجيد والتخطيط الدقيق والتنفيذ عالمي المستوى، وهو ما يخلق بيئة مبدعة تساعد على تحقيق الابتكارية والتفرد وتصنع تلك الهوية المميزة للجامعة التى تسعى لنقل الخبرة والمنظومة الألمانية العلمية الحديثة إلى مصر لتقدم لبلدها كل ما تستحقه من خريجين مؤهلين يستطيعون بناء مصر الحديثة ويكونون خير سفراء لها في جميع أنحاء العالم.

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