«قرأ لي القرآن لكن لم أنس خيانته».. اعترافات مديحة يسري عن محمد فوزي

«كانت لي معه ذكريات لا تنسى لقد قضينا أجمل شهر عسل بباريس وعندما كنا نسير بالشوارع كانت تعجبني أشياء كثيرة فكنت أتدلل عليه لشرائها وفعلًا كان شخصًا كريمًا معي للغاية وعندما كنا سائرين بالشانزلزيه قالي لي أعتقد أنه لا ينقصك شيء فقلت له ينقصني أهم شيء فقال لي ما هو قلت له أريد أن أسمع قرآن، ففوجئت به يجلس على أقرب كافتيريا وربع قدميه وقرأ سورة من القرآن بصوت جميل جدًا وقال أعتقد أني الآن أعطيتك كل شيء».هكذا تحدثت الفنانة مديحة يسري عن فترة زواجها من الفنان محمد فوزي، وذلك في حوارها لجريدة "الكواكب"، وقالت الفنانة الراحلة، إنها لم تنسى خيانته لها أبدًا، لأنها كانت سببًا في فراقهما، خاصة وأنها لم تتخيل أن تصدر منه هذه الخيانة، ووصف شعورها قائلة: "شعرت بأني طعنت في قلبي".وحكت الفنانة مديحة يسري، أنه الفنان محمد فوزي أخبرها أنه لن يستطيع أن يستمر معها مادامت قد عرفت بخيانته، واتفقا على أن يكونا أصدقاء ولكنها لم تنس ما فعله رغم أنه ظل عزيزًا على قلبها.يذكر أن الفنان محمد فوزي تزوج ثلاث مرات الأخيرة كانت من كريمة، وتوفي يوم 20 أكتوبر عام 1966.