نبيلة مكرم تستعرض نشاطها في وزارة الهجرة أمام البرلمان

بدأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، كلمتها أمام مجلس النواب بتهنئة رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، وأعضاء المجلس، على فوزهم بثقة شعب مصر العظيم، ليمثلوه في هذا المجلس، معبّرين عن تطلعاته وآماله، حاملين مطالبه، للتعاون والتنسيق مع الحكومة من أجل تحقيقها، موجهة الشكر والتقدير إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، وجميع أعضائه على حسن التنسيق والتعاون.ولفتت وزيرة الهجرة إلى الصورة المشرفة التي يظهر عليها البرلمان وزيادة تمثيل المرأة فضلًا عن التمثيل الكبير للشباب في المجلس، ووجود ممثلين للمصريين بالخارج تحت قبة البرلمان، إلى جانب النخبة المتميزة من أصحاب العلم والخبرة في مختلف المجالات، مؤكدة حرص وزارة الهجرة على التعاون مع مجلس النواب في كافة الملفات التي تعمل عليها، في سبيل بناء صورة مختلفة لما تشهده مصر من تنمية.وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن منذ إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بعودة الوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في 2015؛ وتكليفها بتولي المسئولية.وتابعت: أخذت الوزارة على عاتقها رعاية المصريين بالخارج وحماية حقوقهم، والعمل على ربطهم بوطنهم الأم، وتوعيتهم بما يحدث على أرض مصر من تنمية وإشراكهم فيها، حتى لا يصبحو عرضة لما يتم الترويج له ضد الدولة المصرية في الخارج، وليصدو هذه الشائعات ويصححوها وسط المجتمعات التي يعيشون بها، وكذلك الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في شتى مجالات التنمية ولتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبينهم وبين بعضهم البعض، في ضوء أهداف التنمية المستدامة وصالح البلاد.وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنها عملت على عدة محاور لتنفيذ برنامج الحكومة، أولها: التوعية والحماية، والثاني: تلبية الاحتياجات، والثالث: تبادل الخبرات، والرابع: التواصل.