اليمن يدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخًا باتجاه العاصمة السعودية

أدانت الجمهورية اليمنية، بشدة، إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية صاروخًا باتجاه مدينة الرياض بالسعودية، والتي تمكنت قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من اعتراضه وتدميره.وجددت وزارة الخارجية اليمنية- في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الاثنين- إدانتها لهذا العمل الإرهابي، مؤكدة وقوف الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعبا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وتأييدها كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية أراضيها ومكافحتها الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار أراضيها وسلامة مواطنيها.وأشارت الوزارة إلى استمرار الميليشيات الإرهابية في ممارسة أعمالها التخريبية وتهديدها أمن واستقرار المنطقة، مشددة على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوضع حد للتصرفات غير المسئولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.