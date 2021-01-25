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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

كفر شكر تبدأ التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي لمكافحة الفساد

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:51 م
كفر شكر
كفر شكر
كتب صلاح حسنى
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بدأ مجلس مدينة كفر شكر برئاسة اللواء هشام رفعت، إجراءات التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بكفر شكر.

ويعمل المركز التكنولوجي على تحويل جميع الخدمات مميكنة بديوان المجلس لمحاربة الفساد وفصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إنه تم ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف تقليل الوقت والجهد اللازم للحصول عليها لراحة وخدمة أهالينا المواطنين، كما أنه أيضا يرتبط المركز الأمامي للشباك بالإدارات الخلفية بالكامل وبالتطبيق الموجود على الموبايل، وذلك تسهيلا على أهالينا المواطنين فى قضاء مصالحهم.

في وقت سابق عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث تطوير المراكز التكنولوجية في جميع مراكز ومدن وأحياء القليوبية، بحضور اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط، وإيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، وجميع رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بها ومديري الشئون القانونية والمالية.

وأعرب اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المراكز التكنولوجية تعد ثمرة التعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية، لتحقيق الشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن.

وأضاف محافظ القليوبية بأن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية أصبحت جاهزة لتنفيذ التطوير المطلوب في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأعلى جودة ممكنة، وتوفير الوقت والجهد، حيث يساهم هذا الأمر في تعزيز وتقييم الأداء للعاملين واستخدام أحدث الطرق التكنولوجية في مجال المتابعة للأرشفة، بحيث تساعد المسؤولين على متابعة المكاتبات الواردة والصادرة، وكذلك الاطلاع على الشكاوى الواردة من المواطنين بصفة مستمرة وتقييم أداء العاملين من خلالها مع المتابعة المستمرة لمستوى تقديم الخدمة، وذلك تحقيقًا لأهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ويذكر أن تطبيق نظام الشباك الواحد يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وكذلك ميكنة الخدمات لتقليل الزمن اللازم للحصول عليها، ويرتبط المركز الأمامي للشباك بالإدارات الخلفية بالكامل وبالتطبيق الموجود على الموبايل، كما أنه جاري بحث تفعيل الخدمات الإلكترونية لمواطني المحافظة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية دون حاجة صاحب الطلب للذهاب إلى مجلس المدينة أو الوحدة المحلية، وإنما يحصل المواطن على الخدمة ويستفيد منها من خارج مكان العمل من خلال استخدام تطبيق مميكن واتباع خطوات محددة، بحيث يستعلم المواطن عن خدمته من منزله من خلال الانترنت عن طريق الموقع www.lgs.org.eg أو من خلال برنامج QR reader (القارئ السريع) أو من خلال النداء الآلي، لاسيما في ظل الظروف الحالية من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

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