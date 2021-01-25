الحكومة التركية تطلب تمديد مهمة القوات البحرية في خليج عدن وبحر العرب

قدمت الحكومة التركية مذكرة للبرلمان، اليوم الأحد، لتمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب والمياه الإقليمية للصومال لمدة عام إضافي.ووفقا لوسائل اعلام تركية، فإن المذكرة المرسلة من الرئاسة للبرلمان طلبت تمديد مهام القوات البحرية في المناطق المذكورة، عاما إضافيا، اعتبارا من العاشر من فبراير الجاري.فيما اعتبرت صحيفة أحوال التركية، أن هذا التواجد غير قانوني، لافتة أن في معرض تبري الحكومة لذلك التواجد غير القانوني زعمت أن "عناصر البحرية التركية تقوم بمهام تهدف لسلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، والتي تمر من المناطق المذكورة".وتواجد القوات البحرية التركية ينطلق باتجاه بحر العرب وخليج عدن من قاعدة عسكرية تركية تقع في الصومال على بعد نحو 10 كيلومترات إلى جنوب غرب العاصمة مقديشو،، وهي مطلة على المحيط الهندي. وتضم القاعدة قطعات عسكرية تركية ومدربين وقطع بحيرة.