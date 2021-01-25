لبنان يدين محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ تم اعتراضه بنجاح من قِبل القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.وأعربت الخارجية اللبنانية - في بيان اليوم الاثنين – عن استنكارها أي استهداف للمدنيين الأبرياء، مشيرة إلى أنه يعتبر انتهاكا للقوانين الدولية التي تجرم التعرض للمدنيين.وقالت: "إن وزارة الخارجية اللبنانية تشجب أي اعتداء من أي جهة على سيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعرب في هذا الإطار عن كامل تضامنها مع المملكة ضد أية محاولات لتهديد استقرارها وأمنها".وكانت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن قد اعترضت صاروخا كان يستهدف مدينة الرياض.