مصر للطيران تسير 49 رحلة لنقل 4562 راكب بمطار القاهرة غدا

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدًا الثلاثاء، 49 رحله جويه بمعدل 35 رحلة دولية، و9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، أسوان، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4526 راكبًا من مختلف الجنسيات.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.كما تواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، تشديد الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية.