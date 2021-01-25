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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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السجن 3 سنوات للمتهمين بسرقة معاون تنفيذ محكمة أسرة العامرية

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:05 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، رئيس المحكمة، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات بعد اتهامهم بسرقة معاون تنفيذ محكمة أسرة العامرية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطى مسعود شعلة، وسكرتير الجنايات محمد عثمان.

ترجع أحداث القضية رقم 39627 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بقيام 3 أشقاء و4 آخرين بسرقة المجني عليه واستعراضهم القوة بالأسلحة البيضاء بدائرة القسم.

كشفت التحريات عن قيام كل من "ه.ال.ع" عامل زراعي، و"ف.ال.ع" طباخ، و"ع.ال.ع"، عاطل، و"إ.س.ط"، ربة منزل، و"ه.ال.ر"، ربة منزل، و"م.م.س" عاطل، و"ع.ش.ع"،عاطل، أنه حال قيام المدعوة "س.م.إ"، ربة منزل، بمرافقة المجني عليه "إ.ع.ع"، معاون تنفيذ محكمة أسرة العامرية لتنفيذ القرار رقم 113 الصادر لها بتسليمها صغارها. وعقب تنفيذ القرار ومغادرتهم مستقلين سيارة أجرة فوجئت بالمتهمين يلاحقونهم وقاموا باستيقافهم مشهرين الأسلحة البيضاء واستولوا على حقيبة معاون تنفيذ الأسرة وبداخلها عدد 9 صيغ تنفيذية لأحكام قضائية ومبلغ مالي واتلفوا السيارة وفروا هاربين.

وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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