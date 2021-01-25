فى عيد الشرطة الـ69.. الزملوط يضع أكليل الزهور على النصب التذكارى

قام اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، والعميد محمد فتحي، قائد قوات حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الواجب والشرف بإدارة قوات الأمن، بمناسبة عيد الشرطة 69، حيث عزفت الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد، وتمت قراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، وذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.وأشاد الزملوط بالدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة من تضحيات في سبيل تأمين الجبهة الداخلية للوطن ومكافحة الجريمة بكل أشكالها، مؤكدا دعمه الكامل لكل أجهزة الشرطة للارتقاء المستمر بالمنظومة الأمنية بالمحافظة.