أهالي زفتى يستغيثون من زحام «التوك توك» أمام موقف طنطا (صور)

استغاث أهالي منطقة موقف طنطا بمدينة زفتى في محافظة الغربية، من تعطل حركة المرور خاصة في أوقات الذروة أمام منطقتي فندق السلام وهايبر الوكالة، بسبب مركبات الـ«توك توك».من جانبه، أكد مجاهد الدرف، ‏نائب رئيس مجلس مدينة زفتى لشؤون المدينة، أن المجلس يشن حملات بالتعاون مع قسم الإشغالات ووحدة المرور، للحد من ظاهرة انتشار مركبات التوك توك وتعطيلها لحركة المرور.