تحديد هوية سيدة تركت طفلا أمام مول بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر بضبط وإحضار سيدة تركت طفلا أمام أحد المولات الشهيرة بالشروق، وكانت قد حددت الأجهزة الأمنية بعد تفريغ كاميرات المراقبة هوية سيدة تركت طفلا أمام أحد المولات بالشروق.وكانت قد أمرت نيابة الشروق وبدر بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمول شهير بالشروق؛ لتحديد هوية سيدة تركت طفلًا أمام المول وسارعت بالمغادرة.كما استمعت النيابة لأقوال الأفراد الذين أكدوا قيام سيدة بترك الطفل واستقلت سيارة وسارعت بالمغادرة.كانت بداية الواقعة عندما تمكن الأهالى من العثور على طفل تركته سيدة أمام أحد المولات الشهيرة بمدينة الشروق، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وجارٍ تحديد هوية السيدة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.