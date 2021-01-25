«بالوعة الموت».. الصرف الصحي يخطف طفلًا بقنا

لقي طفل مصرعه، اليوم الإثنين، إثر سقوطه في بالوعة صرف صحي مكشوفة وممتلئة بالمياه، في أولاد نجم التابعة لقرية بهجورة، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي إشارة من مرفق الإسعاف بمصرع طفل بعد سقوطه في بالوعة صرف صحي، بقرية بهجورة، في نجع حمادي.انتقلت سيارة الإسعاف لنقل جثة أحمد حمام محمد رسلان، عمره عامان، إلى مشرحة مستشفى بهجورة.تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.