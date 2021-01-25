مدير أمن مطروح يستقبل رئيس الجامعة للتهنئة بعيد الشرطة

استقبل اللواء عماد كدواني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، اليوم الإثنين، الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة، بمقر فرق الأمن قوات أمن مطروح، لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لمعركة الإسماعيلية وعيد الشرطة.وأكد رئيس الجامعة، خلال الزيارة على الدور البطولي الذي يسطره رجال الشرطة لحماية الوطن والمواطنين، وأيضا الملاحم البطولية التي يسجلونها في حربهم ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أن ذكرى معركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين عام 1952، ستظل خالدة في أذهان ووجدان المصريين.وقدم النجار التهنئة لجميع رجال الشرطة البواسل، الذين يضحون بكل غالٍ ونفيس من أجل الحفاظ على أمن وسلامة وطننا الحبيب مصر.ومن جانبه أعرب اللواء عماد الكدواني عن تقديره لحرص الجامعة على تقديم التهنئة لرجال الشرطة فى عيدهم، مشيدًا بدور الجامعة في خدمة المجتمع، ودورها التعليمي والبحثي البارز.