3 أشخاص يصيبون شابًا بنزيف داخلى لسرقته بالإكراه فى أكتوبر

تعرض شاب لاعتداء على يد 3 أشخاص، وشرعوا فى قتله لسرقته بالإكراه، بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة، ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات لضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نقل شاب إلى المستشفى فى حالة صحية حرجة، نتيجة الاعتداء عليه، وتبينت إصابته بنزيف بالمخ.وأشارت التحريات إلى أن المجني عليه يدعى "كريم"، يقيم بمدينة 6 أكتوبر، صاحب محل ملابس، خلال سيره بالشارع بالقرب من دار أيتام مجاورة للمحل، استوقفه 3 أشخاص، وحاولوا سرقة حقيبته التى تحتوي على مبلغ مالي بالإكراه، وعندما حاول مقاومتهم والتصدي لهم، اعتدى عليه المتهمون بالضرب، وشرعوا فى قتله، ما أسفر عن إصابته بنزيف بالمخ.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجار تكثيف التحريات لضبطهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.