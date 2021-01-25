وفد تعليمى يهنئ مدير أمن الوادى الجديد بعيد الشرطة

ترأس الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، وفد قطاع تعليم المحافظة وبمرافقة الدكتور جمال حسن وكيل المديرية، وذلك لتقديم التهنئة اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد وإلى الضباط والجنود والأفراد بالعيد 69 للشرطة المصرية.وأعرب اللواء محمد توفيق، مدير أمن المحافظة، عن خالص امتنانه وتقديره لقطاع تعليم المحافظة لهذه اللفتة الطيبة، والتى لها أبلغ الأثر فى نفوس جموع رجالات الشرطة بأرض المحافظة.من جانبه أكد الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عن خالص تهنئته بتلك المناسبة السعيدة، متمنيا أن يعيدها على مصر وشعبها بكل الخير والأمن والأمان وأن يحفظ الله رجال الشرطة المصرية رمز العطاء والتضحيات فى سبيل استقرار الوطن وأمنه وأمانه.ضم الوفد مدير إدارة الإتصال السياسى ومدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى وتوجيه عام الموسيقى وعدد من الأطفال الموهوبين.