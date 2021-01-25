حبس عصابة لسرقة «توك توك» بالإكراه فى بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس المتهمين بسرقة التكاتك من سائقيها بالإكراه بمدينة بدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.وتعرف الضحايا على المتهمين فى طابور أمنى وأكدت التحريات ارتكابهم وقائع السرقة من سائقيها بالاكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، وتمكنوا من سرقة 3 تكاتك وأرشدوا عن مكانها.كانت بداية الواقعة عندما وردت بلاغات لقسم شرطة بدر تفيد بسرقة ٣ أشخاص التكاتك منهم بالإكراه وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل السرقة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.