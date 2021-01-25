جامعة الإسكندرية تستعد لاختبارات الفصل الدراسى الأول عقب إجازة نصف العام

أعلنت جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بتقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الإثنين، عن استعدادات الجامعة لاختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول عقب إجازة نصف العام.وأشار الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أنه أكد على وكلاء الكليات الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول، والتى تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام، مطالبًا وكلاء الكليات بتجهيز جداول الامتحانات، وإعلانها للطالب خلال أسبوع وتجهيز جداول المراقبين والكنترولات وغيرها من الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات بكل كلية والتأكيد على اتخاذ كل إجراءات التأمين والسلامة.كما أكد على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية فى وجود جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى الطلاب وهيئة التدريس والعاملين، حتى يؤدى الطلاب الامتحانات فى سهولة ويسر وسلامة.وأكد "جابر" على وكلاء الكليات بالبدء فى إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني خلال أسبوع من الآن، والانتهاء من إعداد المناهج الدراسية لمقررات الفصل الدراسي الثاني بصورة رقمية لاستيفاء متطلبات التعليم المدمج واستعداده لأى تغيرات فى التوجهات وفقا لتطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد.كما ناقش المجلس مقترح كلية الطب البيطري لأماكن التدريب التى سيتم فيها قضاء الطلاب بالكلية تدريبهم الميدانى فى سنة التدريب التى وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات كمتطلب تخرج.