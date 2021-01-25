دبي تعيّن مديرًا جديدًا لهيئة الصحة في ظل تزايد إصابات كورونا

عيّن حاكم دبي مديرا جديدا لهيئة الصحة في الإمارة دون تقديم تفسير لإعفاء المدير الذي كان يشغل المنصب من مهامه، وسط حملة تطعيم في البلاد وارتفاع حاد في عدد إصابات فيروس كورونا في الإمارات.وذكر بيان، صادر أمس الأحد، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عيّن «عوض صغير الكتبي» مديرا جديدا لهيئة الصحة بدبي، خلفا لحميد القطامي.ولم يذكر البيان سببا لهذا التغيير، ولم يرد المكتب الإعلامي لدبي على طلب للتعليق.وزاد عدد حالات الإصابة اليومية بكورونا في الإمارات ثلاثة أمثال على مدى الشهر المنصرم.وسجلت السلطات، اليوم الاثنين، 3579 إصابة جديدة وتسع وفيات بالمرض.ولا تقدم السلطات تفصيلا لحالات الإصابة والوفاة في كل إمارة.ورفعت البلاد تقريبا كل قيود مكافحة كورونا ما عدا الإلزام باستخدام الكمامات في الأماكن العامة والتباعد الاجتماعي.لكن دبي بصفتها مركزا إقليميا للأعمال والسياحة، شهدت تدفقا من الزوار خلال الموسم الشتوي مما دفعها الأسبوع الماضي لإعادة فرض بعض الإجراءات، منها حظر العروض الترفيهية الحية، وتشديد القيود على عدد الأفراد المسموح بتجمعهم في مناسبات اجتماعية أو بالمطاعم.وتهدف الإمارات، التي سرعت من وتيرة حملة التحصين، إلى تطعيم أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم نحو تسعة ملايين نسمة قبل نهاية مارس.