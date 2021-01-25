حبس المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالمرج

أمرت نيابة المرج، اليوم، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط الشرطة لسرقة المواطنين بالمرج.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا، وانتحلوا صفة ضباط الشرطة لسرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة المرج.وأقر المتهمون بسرقتهم المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، وتحصلوا على هواتف محمولة ومبالغ مالية قدّرت بـ14 ألف جنيه.كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات من مواطنين لقسم شرطة المرج تفيد بتعرضهم للسرقة بالإكراه، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.