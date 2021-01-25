سنة كبيسة أو بسيطة.. عدد أيام شهر فبراير 2021

علم الفلك دوران الأرض حول الشمس

هل هي سنة كبيسة أو بسيطة.. عدد أيام شهر فبراير 2021، ترتفع عمليات البحث مؤخرًا على محركات الانترنت " جوجل " عن عدد أيام شهر فبراير 2021، فمن المعروف أن معظم السنوات يكون شهر فبراير 28 يومًا، ولكن خلال " السنوات الكبيسة "، مثل سنة 2020 يمتد الشهر إلى 29 يومًا.ويكشف لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي يمكنك معرفتها عن العام الجديد 2021، سنة كبيسة أو بسيطة.. عدد أيام شهر فبراير 2021.وقسم عالم الفلك الدكتور خالد الزعاق، السنين الميلادية إلى قسمين، القسم الأول هو سنين بسيطة وعدد أيامها 365 يومًا، والأخرى سنين كبيسة عدد أيامها 366 يومًا، لافتًا إلى أن السنة الميلادية الجديدة 2021م هي سنة بسيطة لأن عدد أيامها 365 يومًا، وبين أنه في السنة البسيطة يكون عدد أيام شهر فبراير 28 يومًا، بينما السنة الكبيسة يكون عدد أيامه 29 يومًا.وأضاف عالم الفلك الدكتور خالد الزعاق، إلى أن كل 100 سنة يكون فيها 25 سنة كبيسة، و75 سنة بسيطة، وكل تقاويم الثقافات البشرية تعتمد على أساسين هما: دوران الشمس حول الأرض ظاهريًا، أو دوران القمر حول الأرض حقيقيًا، مستشهدًا بقوله تعالى: " الشمس والقمر بحسبان ": أي بحساب دقيق لا يختلف ولا لثانية واحدة.ويرجع سبب ذلك إلى دوران الأرض حول الشمس، فالأرض تتحرك على مسافة متوسطة تبلغ 93 مليون ميل تقريبًا وهي تندفع في مدارها بسرعة 108.000 كيلومتر بالساعة بعد أن تكون قد قطعت رحلة حول الشمس طولها 600 مليون ميل ويتم ذلك في 365 يومًا و5 ساعات و48 دقيقة و46 ثانية وهي تسمى السنة الشمسية وهي تحدد الفترة الزمنية للتقويم الشمسي.وفي سياق متصل، كشفت الجمعية بجدة في تقرير لها، أن يوم 29 فبراير يعرف باليوم الكبيس، وهذا اليوم الإضافي، يجعلى طول العام 366 يومًا - وليس 365 يومًا، مثل السنة البسيطة، وعمليًا هناك حاجة إلى أيام كبيسة الحفاظ على التقويم.