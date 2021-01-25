مصرع مواطن أسفل عجلات القطار بقنا

لقي مواطن مصرعه، ظهر اليوم الاثنين، أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره مزلقان قرية المعنى، بمدينة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات عقب إيداع الجثة بمشرحة مستشفى قنا العام.وكان اللواء محمد أبوالمجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بمصرع "فتحي.أ.ع" 33 عامًا، أسفل عجلات القطار بسبب عبوره مزلقان بشكل غير قانوني بقرية المعني التابعة لمركز قنا.وكشفت تحريات رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، ان المتوفي حاول المرور بالمزلقان الغير شرعي، وذلك على الرغم توفر كوبري للمشاة بموقع الحادث.حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.