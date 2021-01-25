رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن يضعان إكليل زهور على نصب شهداء الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:24 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ
عمرو الشامي
طباعة
وضع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، واللواء خالد عزب مدير أمن كفرالشيخ، اليوم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بحي سخا، كما قرأ الفاتحة على أرواح شهداء الوطن بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، ثم عزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد والسلام الوطني.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق مصطفى مدير قطاع الأمن الوطني بكفر الشيخ، واللواء إسلام صلاح رئيس هيئة الرقابة الادارية بكفر الشيخ، والمستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفرالشيخ، والمستشار العسكري والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ووكلاء الوزارات.

وقدم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، التهنئة، إلى اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، والضباط والجنود والأفراد بمناسبة حلول الذكرى ٦٩ لعيد الشرطة.

وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى ملحمة البطولات التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جبنا إلى جنب رجال الجيش المصري العظيم في تطهير أرض سيناء الغالية من أعداء الوطن والإرهاب الأسود، مؤكدًا أننا جميعا نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها،سيظل مكتوبا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، وتتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.

كما قدم اتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم إكليلا من الزهور للواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، مقمين التهنئة لكل رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة.
محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن يضعان إكليل زهور على نصب شهداء الشرطة
محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن يضعان إكليل زهور على نصب شهداء الشرطة
محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن يضعان إكليل زهور على نصب شهداء الشرطة
محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن يضعان إكليل زهور على نصب شهداء الشرطة
محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن يضعان إكليل زهور على نصب شهداء الشرطة
محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن يضعان إكليل زهور على نصب شهداء الشرطة
محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن يضعان إكليل زهور على نصب شهداء الشرطة
محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن يضعان إكليل زهور على نصب شهداء الشرطة

موضوعات متعلقة

تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم فى بنى سويف

مبيعات الأجانب تكبّد البورصة مليار جنيه خسائر في ختام تعاملات اليوم

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

صايمة محسن.. مَنْ هى أول مسلمة تتولى منصب المدعي العام في أمريكا؟

الصور

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

image description

محافظ دمياط: الشرطة قدمت تضحيات تسجل بحروف من نور فى 25 يناير

image description

ضبط 960 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بأسيوط

image description

هبوط أرضي مفاجئ بطول 20 مترًا بمركز القوصية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

«خطة النواب» توافق على تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

«بالوعة الموت».. الصرف الصحي يخطف طفلًا بقنا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بعد 450 عاما.. حانة أكسفورد تستسلم أمام كورونا

سنة كبيسة أو بسيطة.. عدد أيام شهر فبراير 2021

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

خصومات في مطاعم في دبي للحاصلين على لقاح كورونا

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

«قرأ لي القرآن لكن لم أنس خيانته».. اعترافات مديحة يسري عن محمد فوزي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

غدًا.. «حوار ثقافي» أونلاين بالأعلى للثقافة

ختام فعاليات مبادرة «صنايعية مصر» بالإسماعيلية

مناقشات أدبية وورش فنية بثقافة الوادى الجديد

الاحتفال بذكرى ميلاد عبد الناصر بقصر أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط