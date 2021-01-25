رئيس حزب الديمقراطية: سياسات أردوغان أفسدت علاقة تركيا بجيرانها

قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم ورئيس المالية التركي السابق، علي باباجان، إن علاقات تركيا بجيرانها ساءت مؤخرًا بسبب السياسات الخارجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطالبًا إياه بأن يعطي الأولوية لإصلاح علاقات تركيا مع دول الجوار.وأضاف «باباجان»، في تصريحات اليوم الإثنين، «الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، سيسعى إلى إعادة هيكلة سياسات واشنطن في الشرق الأوسط، لذا على أنقرة أن تضع هذا الأمر في اعتبارها فنحن في حاجه إلى تغيير سياستنا الخارجية»، وفقا لموقع «تركيا الآن».وأكد على «ضرورة مقاومة الكيانات الإرهابية، وعدم السماح لأي تنظيم بأن يؤسس هيكل سياسي في تركيا»، مشيرًا إلى تصريحات زعيم حزب العمال الكردستاني، وشقيق القيادي الكردي المعتقل عبدالله أوجلان، عثمان أوجلان، وتكرار ظهوره في القنوات الإعلامية، والذي كشف من قبل عن مخطط أردوغان لإفساد الانتخابات الماضية.