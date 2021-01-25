الخارجية الكويتية ورئيس البرلمان العراقي يبحثان التطورات الإقليمية

بحث وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، والوفد المرافق له، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية.كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، أواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك فيما بينهما على كافة الأصعدة.تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، قد وصل والوفد المرافق له إلى الكويت الليلة الماضية، في زيارة رسمية لمدة يومين؛ حيث التقى في وقت سابق، اليوم، أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وكذلك رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.