فى عيدهم الـ69.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

في إطار حرص رجال وزارة الداخلية على العلاقات الإنسانية بالمواطنين، وزع ضباط وضابطات بمديرية أمن القاهرة الهدايا على المواطنين بالشوارع والميادين، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الــ69.وقام الضباط والضابطات بتوزيع الهدايا على المترددين على الأماكن الشرطية من أقسام شرطة ووحدات تراخيص المرور بالقاهرة.وشملت تلك الهدايا ورود وشيكولاتة ولعب أطفال وبعض المستلزمات المدرسية، بالإضافة لأكواب تحمل شعارات عيد الشرطة التاسع والستين، وكذا تم توزيع كمامات ومعقمات ومطهرات للأيدي للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومطويات إرشادية للوقاية من فيروس كورونا وأخرى تشمل إرشادات مرورية وكذا إرشادات للوقاية من أخطار الحريق في إطار الدور المجتمعي والإرشادي لجهاز الشرطة.وعبر المواطنون عن سعادتهم وقدموا التهنئة لرجال الشرطة في عيدهم، مؤكدين التلاحم والترابط الكبير بين الشرطة والمواطنين.