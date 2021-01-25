اليمن يطالب الاتحاد الأوروبي والعالم الدولي بتصنيف الحوثي إرهابية

حث رئيس الوزراء اليمني معيدن عبدالملك، الإثنين، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي على تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية.وأكد عبدالملك عمل حكومته لعدم تأثر الأعمال الإنسانية بتصنيف ميليشيا الحوثي إرهابية في اليمن، وفقا لقناة "العربية".وكانت قد فرضت إدارة دونالد ترامب عقوبات على ميليشيا الحوثي، وصنفتها منظمة إرهابية، وأدرجت 3 من قادة الحوثي على قائمة الإرهابيين الدوليين، هم: عبدالملك الحوثي، وعبدالخالق بدر الدين الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم.فيما أعلن وزير الخارجية المرشح، أنتوني بلينكن، نيته في التراجع عن قرار الإدارة السابقة مع بدء تسلم مهامه في البيت الأبيض.