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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

قرقر لوزير القوى العاملة: بيانك جيد لكن يتضمن بنودا غير واقعية

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:13 م
وحيد قرقر
وحيد قرقر
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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انتقد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بيان وزير القوى العاملة أمام جلسة البرلمان، مؤكدا أنه يتضمن "كلام كويس لكن للأسف على أرض الواقع فيه حاجات كتير مش موجودة".

واستنكر النائب، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ما يتم بشأن معدلات البطالة، موضحا أن أي شاب يعمل لمدة شهر أو اثنين يتم حسابه خارج صفوف البطالة.

وأكد قرقر، أن ملتقيات التوظيف، تحولت لدعايا للشركات المشاركة فيها أكثر من توفير فرص عمل، قائلا: "ناس كتير بتسيب الشغل بعد فترة بسيطة جدا وكمان المرتبات مش مناسبة إطلاقا".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المرتبات التي يتحدث عنها الوزير في تصريحاته بشأن فرص العمل في ملتقيات التوظيف لا تتطابق مع أرض الواقع.

وطالب قرقر بتشديد الرقابة على مكاتب إلحاق العمالة المصرية بالخارج، نظرا لما يتعرض له الشباب من عمليات نصب كثيرة، متسائلا عن خطة الوزارة لملف التدريب من أجل التشغيل.

وقال النائب: "محتاجين خطة حقيقية على أرض الواقع مش مجرد حبر على ورق، خصوصا بعد جائحة فيروس كورونا، فضلا عن تراجع الإقبال على العمالة المصرية في الخارج بسبب عدم مواكبة العمالة للتدريب".

وتابع: "أغلب العمالة المصرية بتاعتنا في الخارج بيشتغلوا في مهن متواضعة في الزراعة والبناء وغيرها، بينما عمالة جنوب شرق آسيا خدت مكانها".

وطالب وحيد قرقر بتفعيل دور مفتشي العمل، قائلا: "مفتشين العمل مش بيلاقوا عربية يروحوا ييها يشوفوا شغلهم فبيكلموا أصحاب المصانع أو الشركات علشان يبعتله عربية تاخده، فهل تتوقع المفتش اللي راح بعربية صاحب المصنع يقدر يكتب حاجة ضده؟".

ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة للتدريب من أجل التشغيل، فضلا عن التنسيق مع الوزارات المعنية لتقديم خدمة أفضل العمالة غير المنتظمة.

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