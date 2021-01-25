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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع الورد على المواطنين في عيد الشرطة بالإسكندرية (صور)

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:13 م
توزيع الورد على المواطنين
توزيع الورد على المواطنين
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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احتفل عدد من رجال الشرطة في الإسكندرية، بذكرى عيد الشرطة 69، بتوزيع الورود على المارة والمواطنين والأطفال بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة.

وأهدى المقدم هيثم عبدالمنعم، الورود إلى المارة وإلى جامع القمامة وطفله صغيرة وقائدي السيارات وسط تفاعل كبير من المواطنين وتقديم التحية والتقدير إلى رجال الشرطة في عيدهم.

كما حرص عدد من الأهالي على التقاط الصور مع الضابط الذي يقوم بتوزيع الورود على المارة وتهنئة الشرطة المصرية بعيدها الـ 69 وتقدير بطولاتهم وتضحايتهم لحفظ الأمن والأمان في مصر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، كرم عددًا من القيادات الأمنية، تقديرًا لجهودهم فى حفظ الأمن وهم اللواء مؤمن سعيد حمد بمديرية أمن القاهرة، واللواء شريف محمد عبد الرحمن بقطاع الأمن الوطنى، وعميد هشام أحمد بالإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية، وعميد أحمد محمد أنور بقطاع الامن المركزى، وعميد عمرو فتحى بمديرية أمن شمال سيناء، وعقيد مدحت ملاك بمديرية أمن الإسكندرية، والرائد إيمان أحمد السيد قطاع الرعاية الاجتماعية.

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