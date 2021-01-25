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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير: الذهب يحقق أفضل أداء أسبوعي منذ ديسمبر

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:12 م
الذهب
الذهب
طارق عتمان - دعاء ابو العزم
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قال رجب حامد الرئيس خبير أسواق الذهب، إن هناك عدة أسباب لتراجع الذهب خلال الفترة السابقة منها ارتفاع العوائد الأسمية على خلفية إعانات البطالة القوية، وكذلك تبني المركزي الأوروبي اتجاهًا أقل للتيسير، فضلا عن تماسك عوائد سندات الخزانة الأمريكية فوق 1% مما ساهم في ارتفاع الدولار وزاد من معاناة المعدن الأصفر.

وتابع حامد، أن بورصة الذهب شهدت أفضل أداء للمعدن النفيس منذ أسبوعين، حيث لامس الذهب 1875 دولار مخالفًا التوقعات بالصعود إلى 1900 دولار، حيث هبطت الأونصة إلى 1836 دولارا.

وأكد حامد، أن هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع الذهب للصعود ومنها حزم التحفيز وعدم السيطرة الكاملة على وباء كورونا مما يساهم في البحث عن الملاذات الآمنة مرة أخرى، مشيرا إلى أن الدولار اندكس يعد المحرك للاونصة، فكلما صعد نجد الذهب قرب الـ 1800 دولار، مشيرا إلى أن الذهب استطاع أن يحقق أفضل أداء أسبوعي منذ ديسمبر الماضي.

وتوقع حامد، مزيدًا من الصعود للذهب خلال المرحلة القادمة في ظل عدم وضوح رؤية الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن وتذبذب الدولار وعدم الإقرار بقيم حزم التحفيز مما يساعد الذهب على الصعود واكتساب المزيد من السيولة في الأسواق.

وتوقع حامد أن يسجل الذهب 1900 دولار مع نهاية الربعين الأول أو الثاني نتيجة لبعض الأسباب التي يستمد الذهب قوته منها مثل عوائد التحفيز وعدم السيطرة على كوفيد-19 ما يدفع المواطنين والمستثمرين للبحث عن الملاذ الآمن، فضلا عن تذبذب البيانات الاقتصادية وعدم استدامتها فما زالت البطالة والتضخم مرتفعان، مشيرًا إلى أن العودة لأسعار الذهب السابقة هو أمر مستحيل حدوثه.

من جانبه توقع عبد العظيم الأموي خبير أسواق الذهب، أن يكون التضخم أكثر ارتباطا باتجاهات أسعار الذهب خلال العام الجاري نتيجة لخطط التحفيز الضخمة في أمريكا وحول العالم ربما تقرأ وتبدأ أسعار الذهب في تسعير ارتفاع معدلات التضخم خلال العام 2021.

وأكد الأموي، أن بيان الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع سيكون له تأثير كبير على أسعار الذهب كواحد من المؤشرات الهامة التي يتم الاستناد عليها.

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