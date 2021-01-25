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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«خير شاهد».. أعمال عبلة الكحلاوي تُبقيها على قيد الحياة رغم الرحيل

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:12 م
عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
ريم محمود
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رحلت الداعية الإسلامية الدكتور عبلة الكحلاوي، عن عالمنا، مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ 72 عامًا، لكنها تركت إرثًا عظيمًا سيظل شاهدًا لها بعد مماتها، يتركز بشكل كبير في المواقف الإنسانية، وكذا العظات وأعمال الخير التي أسهمت بشكل كبير في التخفيف عن الكثير من البسطاء والمحتاجين والمرضى.

دروس للنساء
كانت تلقي دروسًا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات، وقد استمرت هذه الدروس منذ عام 1987 إلى 1989 كانت تستقبل خلاله مسلمات من سائر أنحاء العالم.

مسجد والدها

وبعد عودتها إلى القاهرة بدأت في إلقاء دروس يومية للسيدات في مسجد والدها الفنان محمد الكحلاوى، بمنطقة البساتين وركزت في محاضراتها على إبراز الجوانب الحضارية للإسلام بجانب شرح النصوص الدينية والإجابة عن التساؤلات الفقهية.


الفنانات التائبات
انتقلت إلى إعطاء دروس دينية للفنانات التائبات تلبية لطلب الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام، في مسجد والدها الشيخ محمود خليل الحصري بـ 6أكتوبر، وكانت من بين هؤلاء الفنانات نورا وعفاف شعيب وشمس البارودي وشهيرة.

دروس في جامع الازهر
كلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد في مسجد المقطم أيضًا.

جمعية للأيتام
أسست الدكتورة عبلة الكحلاوي، جمعية خيرية في المقطم لرعاية الأطفال الأيتام، ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر، تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات.

العمل الخيري
استطاعت تجاوز صدمه فقدان زوجها، بالانخراط في العمل الخيري فأنشئت جمعية الباقيات الصالحات وتضم دار "أبى" لرعاية المسنين، ودار "أمى" لرعاية المسنات المصابات بالزهايمر، ودار "ضنايا" للأطفال المصابين بالسرطان، الذين يأتون مع أسرهم من الأقاليم لتلقى العلاج بالقاهرة، ولا يكون لهم مكان بالقاهرة يقيمون فيه خلال فترة العلاج.


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