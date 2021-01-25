28 فبراير.. إعادة دعوى منع مرتضى منصور من الظهور الإعلامى للمرافعة

28 فبراير.. إعادة دعوى منع مرتضى منصور من الظهور الإعلامى للمرافعة
الإثنين 25/يناير/2021 - 03:20 م
عماد سليمانطباعة
قررت محكمة القضاء الإداري إعادة الدعوى المقامة من رجل الأعمال ممدوح عباس، لمنع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، من الظهور في وسائل الإعلام، ومنعه من إجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية للمرافعة بجلسة 28 فبراير المقبل.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة.
وأقام الدعوى ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وطالب خلالها بمنع ظهور مرتضى منصور على كل القنوات التليفزيونية أو الإذاعية وغيرها، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لإجرائه مداخلات هاتفية تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه.
وأصدرت ذات الدائرة حكمًا في وقت سابق تضمن رفض دعوى مقامة من المحامي طارق العوضي، لمنع طهور مرتضى منصور في الفضائيات.
وذكرت الدعوى أن مرتضي منصور اعتاد الظهور في الإعلام، ويتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التليفزيون.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة.
وأقام الدعوى ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وطالب خلالها بمنع ظهور مرتضى منصور على كل القنوات التليفزيونية أو الإذاعية وغيرها، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لإجرائه مداخلات هاتفية تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه.
وأصدرت ذات الدائرة حكمًا في وقت سابق تضمن رفض دعوى مقامة من المحامي طارق العوضي، لمنع طهور مرتضى منصور في الفضائيات.
وذكرت الدعوى أن مرتضي منصور اعتاد الظهور في الإعلام، ويتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التليفزيون.