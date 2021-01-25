برلمانية لوزير القوي العاملة: «بيانك حبر على ورق»

هاجمت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، وزير القوي العاملة، محمد سعفان، وقالت إن بيان الوزير حبر علي ورق وهناك تجاوزات وطالبت بضرورة رفع اسم مصر من القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية، ووضع عقد عمل موحد لحماية للشباب بالقطاع الخاص.كما طالبت بأن يكون هناك تنسيق بين الوزارة ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، من أجل خريج يواكب سوق العمل، والعمل على وضع حلول لمشاكل العمال بالجامعة العمالية.