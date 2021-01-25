الجزائر تجري مباحثات هاتفية مع نظرائها في الهند وعمان وتونس

أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الإثنين، محادثات هاتفية مع نظرائه في كل من الهند وسلطنة عمان وتونس، تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وبحسب تغريدات لبوقدوم على حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي فإنه بحث مع نظيره الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، قضايا العلاقات الثنائية بين الجزائر والهند، والتعاون الدولي من أجل مكافحة جائحة كورونا.كما بحث وزير الخارجية الجزائري مع نظيره بسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، العلاقات التاريخية بين البلدين، كما تم تبادل الآراء حول جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وفي اتصال ثالث مع نظيره التونسي عثمان الجريدي، اطمأن بوقدوم على حالة الجريدي الصحية، متمنيا له "الشفاء العاجل والعودة السريعة لمواصلة مهامه ".