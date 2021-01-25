برلمانية تطالب بنقل جثامين المتوفين بالخارج لأقرب مطار لمحل سكن أسرته

قالت النائبة ألفت مصطفى عبدالعال، إن جثامين العمال المتوفين بالخارج تأتي على قرية البضائع بمطار القاهرة، متسائلة عن سبب عدم التنسيق بين وزارت الحكومة بحيث تصل للأقرب مطار لمحل سكن أهلى المتوفى، متابعة "يعني يبقى موت وخراب ديار".وطالبت عبدالعال، في تعقيبها على بيان وزير القوى العاملة، بعدم رفع اسم أي عامل بسيط قرر السفر للخارج من الدعم التمويني، متابعة: "معظمهم غلابة فلماذا وبمجرد سفرهم يخرجوا من بطاقات التموين وأهلهم في شد الحاجة للتموين".