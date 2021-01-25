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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

عودة القداسات في إيبارشية الزقازيق أول فبراير

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:38 م
الأنبا تيموثاوس،
الأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق،
مونيكا جرجس
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أعلن الأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق، اليوم الإثنين، استئناف القداسات بالإيبارشية أول فبراير المقبل.

وقال الأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق، في بيان، إنه «تقرر عودة القداسات الإلهية بالحجز المسبق وبنفس الأعداد، مع الاستمرار في تعليق الخدمات والأنشطة الكنسية بالإيبارشية».

وأعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، أنه سيتم إعادة فتح الكنائس في إيبارشيتي القاهرة والإسكندرية.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال إجابته عن أحد الأسئلة الموجهة له من الشباب، قائلًا: إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ستكشف في بيان لها، يوم 26 يناير الجاري، تفاصيل إعادة فتح الكنائس، وذلك بنسبة 25% من مساحة الكنيسة، بحيث يوجد فرد في كل دكة، وذلك على مستوى كنائس القاهرة والإسكندرية "إيبارشية البابا".

وتابع البابا تواضروس الثاني، خلال لقائه: تقتصر إعادة فتح الكنائس على القداسات الإلهية دون رجوع الخدمات والأنشطة الكنسية، وأنه سيتم صلاة القداسات الإلهية طوال أيام الأسبوع مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وتابع البابا تواضروس الثاني: إن الهدف من ذلك الحفاظ على صحة الأفراد وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأكد البابا أن غلق الكنائس لا يتسبب في ضعف الإيمان بل الخطية هى التى تتسبب في ضعفه.

وكان قد التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، الشباب القبطي "أونلاين"، وذلك في إطار لقاءاته الشهرية بالشباب.

ويولى قداسة البابا تواضروس الثاني اهتماما خاصا بشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يحرص دائما على لقائهم.

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