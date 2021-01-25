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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل دعوى «وقف تنفيذ لائحة الزمالك» لـ28 مارس

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:12 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل دعوى هاني العتال، لوقف تنفيذ لائحة نادي الزمالك التي نشرت في الجريدة الرسمية بعد اعتماد اللجنة الأوليمبية، رغم تعديل 34 بند؛ وذلك لعدم عرضها على الجمعية العمومية، لجلسة 28 مارس المقبل.

وطالب «العتال» في الدعوى؛ بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار، أخصها عدم الاعتداد بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة نادي الزمالك والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية بتاريخ 1 يونيو 2019، لعدم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للنادي، واعتبارها كأن لم تكن وما تلاه من نشرها في الجريدة الرسمية، على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

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