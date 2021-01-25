تأجيل دعوى «وقف تنفيذ لائحة الزمالك» لـ28 مارس

تأجيل دعوى «وقف تنفيذ لائحة الزمالك» لـ28 مارس
الإثنين 25/يناير/2021 - 03:12 م
عماد سليمانطباعة
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل دعوى هاني العتال، لوقف تنفيذ لائحة نادي الزمالك التي نشرت في الجريدة الرسمية بعد اعتماد اللجنة الأوليمبية، رغم تعديل 34 بند؛ وذلك لعدم عرضها على الجمعية العمومية، لجلسة 28 مارس المقبل.
وطالب «العتال» في الدعوى؛ بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار، أخصها عدم الاعتداد بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة نادي الزمالك والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية بتاريخ 1 يونيو 2019، لعدم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للنادي، واعتبارها كأن لم تكن وما تلاه من نشرها في الجريدة الرسمية، على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وطالب «العتال» في الدعوى؛ بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار، أخصها عدم الاعتداد بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة نادي الزمالك والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية بتاريخ 1 يونيو 2019، لعدم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للنادي، واعتبارها كأن لم تكن وما تلاه من نشرها في الجريدة الرسمية، على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.