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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

كيت ميدلتون خلال زيارتها للممرضات: نشكركم على الأوقات الصعبة

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:03 م
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
شيماء دهب
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حدثت دوقة كامبرديج كيت ميدلتون مظهرها المميز للعام الجديد، وذلك خلال زيارة لها تم نشرها عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" مع ممرضات الخطوط الأمامية البريطانية اللواتي يعملن بلا كلل لمكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد المستمرة التي تؤثر على المملكة المتحدة وبقية العالم، واغتنمت الدوقة الفرصة لتسليط الضوء على الطرق التي يبذلها الممرضون إلى الأمام لرعاية مرضى الفيروس.

ووفقًا لموقع "harpersbazaar" ارتدت كيت ميدلتون بلوزة بيضاء وحريرية ذات ياقة مع سترة سوداء مناسبة، وبدلًا من تصفيف شعرها في موجاتها النطاطة المعتادة، ختارت تسريحة شعر مميزة للغاية وغير معتادة بالنسبة لها في هذه اللقاءات.

و تحدثت كيت مع ممرضات يعملن ضمن مجموعة متنوعة من الأدوار في مستشفيات جامعة كوفنتري و"Warwickshire NHS Trust، والدوق أيضًا ترعى حملة التمريض الآن، لكل شخص، وقد حرصت على التحقق بانتظام من العاملين في الخطوط الأمامية وكيف يسيرون وسط الوباء، كما فعل زوجها الأمير وليام.

و قالت كيت ميدلتون: "أفعال الشجاعة والقوة واللطف هذه مهمة جدًا في الوقت الحالي، ونحن مدينون لكم بشكر كبير على كل ما قمتم به وما زلتن تفعلونه خلال هذه الأوقات الصعبة ".
كيت ميدلتون خلال زيارتها للممرضات: نشكركم على الأوقات الصعبة
كيت ميدلتون خلال زيارتها للممرضات: نشكركم على الأوقات الصعبة
كيت ميدلتون خلال زيارتها للممرضات: نشكركم على الأوقات الصعبة
كيت ميدلتون خلال زيارتها للممرضات: نشكركم على الأوقات الصعبة

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