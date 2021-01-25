7 فبراير.. الحكم فى دعوى وقف حل مجلس إدارة مركز شباب تلا

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز دعوى جديدة مقامة من الأحمدي محسن المحامى ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته، للمطالبة بوقف قرار حل مجلس إدارة مركز شباب تلا للحكم بجلسة 7 فبراير المقبل.كانت المحكمة سبق وحجزت 3 دعاوى أخرى تطالب بذات الطلبات للحكم بجلسة 7 فبراير المقبل.وطالبت جميع الدعاوى بوقف القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة والمتضمن حل مجلس إدارة مركز شباب تلا، وتعيين مجلس إدارة لمركز شباب تلا بذات التشكيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.