7 فبراير.. الحكم فى دعوى وقف حل مجلس إدارة مركز شباب تلا

7 فبراير.. الحكم فى دعوى وقف حل مجلس إدارة مركز شباب تلا
الإثنين 25/يناير/2021 - 03:03 م
عماد سليمانطباعة
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز دعوى جديدة مقامة من الأحمدي محسن المحامى ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته، للمطالبة بوقف قرار حل مجلس إدارة مركز شباب تلا للحكم بجلسة 7 فبراير المقبل.
كانت المحكمة سبق وحجزت 3 دعاوى أخرى تطالب بذات الطلبات للحكم بجلسة 7 فبراير المقبل.
وطالبت جميع الدعاوى بوقف القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة والمتضمن حل مجلس إدارة مركز شباب تلا، وتعيين مجلس إدارة لمركز شباب تلا بذات التشكيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
كانت المحكمة سبق وحجزت 3 دعاوى أخرى تطالب بذات الطلبات للحكم بجلسة 7 فبراير المقبل.
وطالبت جميع الدعاوى بوقف القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة والمتضمن حل مجلس إدارة مركز شباب تلا، وتعيين مجلس إدارة لمركز شباب تلا بذات التشكيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.