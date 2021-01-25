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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم أبطال مطروح المتميزين رياضيا في كافة المحافل والمسابقات

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:01 م
فعاليات حفل تكريم
فعاليات حفل تكريم أبطال مطروح
ياسمين شعيب
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انطلقت منذ قليل فعاليات حفل تكريم أبطال مطروح المتميزين رياضيا في كافة المحافل والمسابقات الرياضية علي مستوي الجمهورية وبلغ عددهم 40 لاعب ولاعبه ومدربين ومشرفين تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم قام الفتيات والشباب برفع اعلام مصر تعبيرا عن سعادتهم بذلك التكريم.

وأهدي محافظ مطروح شهادات تقدير لجميع أبطال مطروح المتميزين رياضيا في كافة المحافل والمسابقات الرياضية علي مستوي الجمهورية وبلغ عددهم 40 لاعبا ولاعبة ومدربين ومشرفين مشيدا لجهودهم في تمثيل المحافظة علي مستوي الجمهورية.

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