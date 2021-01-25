لجان الأعلى للثقافة تواصل الفعاليات والأنشطة رغم كورونا

لم تؤثر الموجة الثانية من فيروس كورونا، على اجتماعات وأنشطة لجان المجلس الأعلى للثقافة، التي تحرص على إقامة كافة فعالياتها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس.وتعقد لجان الأعلى للثقافة لقاءاتها الدورية حسب الجدول الشهري الخاص بها الذي تم وضعه مسبقا، لمناقشة الأوضاع الثقافية أو الأعمال الأدبية الصادرة على الساحة.كما يعقد المجلس العديد من اللقاءات الثقافية بحضور نخبة من الأدباء والشعراء، تتضمن أمسيات ثقافية وشعرية في أحضان المجلس الأعلى للثقافة، لعدم توقف الحياة الثقافية والإبداعية.ويواصل أعضاء اللجان العمل بالمجلس وضع الخطط الثقافية، ومناقشة المقترحات المقدمة لتطوير الحركة الثقافية المصرية.