سيد حنفي يهنئ الرئيس والداخلية بالذكرى 69 لعيد الشرطة

تقدم النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع القيادات والضباط والأفراد بمناسبة الذكرى الـ69 لعيد الشرطة.ووجه حنفي تحية قلبية للعيون الساهرة من بواسل وأبطال جهاز الشرطة على دورهم البطولى فى الحفاظ على أمن واستقرار مصر، مشيدًا بالنجاحات الكبيرة التى حققتها الشرطة المصرية فى مواجهة الإرهاب وتصفية الخلايا الإرهابية من خلال الضربات الاستباقية التى وجهها بواسل الشرطة لرؤوس الإرهابيين.وأكد النائب، حرص كل المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية على دعم ومساندة الشرطة المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن أبطال ورجال الشرطة يقدمون أسمى معاني التضحية والبطولة والفداء دفاعا عن الوطن والحفاظ عن الأمن والاستقرار الداخلي.