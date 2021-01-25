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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

أبوالعينين يطالب بإعادة النظر فى قوانين العمل لمواكبة ثقافة العمل عن بعد

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:24 م
محمد أبوالعينين
محمد أبوالعينين
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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دعا النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، لإعادة النظر في قوانين العمل لمواكبة ثقافة العمل عن بعد حتى تتماشى مع القوانين، متسائلا عن حقوق العمال الذين يعملون عن بعد وعدد ساعات العمل بخلاف تعزيز التنافسية في كل القطاعات، بما يخلق العامل المثالي المتطور.

وقال أبوالعينين، في تعقيب على بيان وزير القوى العاملة بمجلس النواب، إن التكنولوجي والجمع بين مزيج من العمل العقلي واليدوي والتخصصات المختلفة والتخصص الإنتاجي هو التحدي الحقيقي، حتى نقدم لمصر العمالة المدربة فنيا وتقنيا.

وفي سياق آخر، هنأ أبوالعينين رجال الشرطة المصرية على ما قدموه لمصر في كل العصور، مؤكدا أننا جميعا فخورون بكل الإنجازات التاريخية منذ رحيل الاستعمار.

وقال أبوالعينين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "رجال الشرطة يقومون بدعم الأمن والأمان وتطوير تقديم الخدمات عبر الرقمنة، وبخلاف المهمة المقدسة الخاصة بتعزيز الأمن والأمان في وقت قياسي واستخدام التكنولوجيا العصرية".

وأضاف: "يعز علينا فقد العالمة عبلة الكحلاوي، كانت أمينة على رسالتها وأبدعت في كل المجالات، فهي قيمة وقامة رحمها الله، وقدمت الكثير من أجل الإنسانية ومن أجل الأمة المصرية".


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