لبنان تؤكد الحرص على التعاون مع الأمم المتحدة والتمسك بالقرارات الدولية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، حرص بلاده على التعاون مع الأمم المتحدة في جميع المجالات التي تتولاها في البلاد، مشددًا على التمسك بالمواثيق والقرارات الدولية لاسيما القرار 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2006)، داعيا المنظمات الدولية الأممية إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدة للبنان في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يمر بها.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الإثنين، المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، بمناسبة انتهاء عمله في لبنان وتوليه ابتداء من الشهر المقبل منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة الأممية هناك، حيث منحه الرئيس اللبناني وسام الأرز الوطني من رتبة فارس.وأعرب الرئيس اللبناني عن تقديره للمنسق الأممي لما بذله خلال فترة عمله من أجل مصلحة لبنان، مشيدا بالتعاون الذي أظهره مع السلطات اللبنانية، ومتمنيا له النجاح في مهمته الجديدة.من جانبه، أكد كوبيش أن الأمم المتحدة ستستمر في التواصل مع السلطة والشعب اللبناني، والتعاون القائم على الاحترام والوفاء، بما يحقق مصلحة لبنان أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة.