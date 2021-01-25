«كاتبان وكتاب» تستضيف محاورة «أونلاين» مع الكاتب عبده خال غدا

تستضيف الكاتبة الدكتورة رشا سمير، الراوئي السعودي عبده خال في محاورة «أونلاين»، غد الثلاثاء، وذلك ضمن فعاليات مبادرة كاتبان وكتاب، ومن المقرر عرضه في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للدكتورة رشا سمير وذلك في تمام السابعة مساء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».وعبده خال واحد من أشهر الروائيين السعوديين، صدر له أكثر من عشرين عملا أدبيا ما بين رواية وقصة قصيرة، أهمها « ترمي بشرر »، و«لوعة الغاوية»، و«فسوق»، و«الطين»، و«مدن تأكل العشب»، و«نباح»، و«الأيام لا تخبئ أحدا»، و«الموت يمر من هنا»، و«مدن تأكل العشب» وغيرهم.فازت روايته الأكثر جدلا « ترمي بشرر » على الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر في عام 2010، كما فاز بجائزة أحسن رواية في معرض كتاب الرياض عام 2013 عن روايته «لوعة الغاوية».