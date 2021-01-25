برلماني لوزير القوى العاملة: أين ضمانات حماية العمال في القرى؟

تساءل النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عن ضمانت العمال في القرى من حماية اجتماعية وصحية خاصة العمالة غير المنتظمة.وأضاف عبدالفتاح، في تعقيب على بيان وزير القوى العاملة: "لولا الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يكن ليفكر أحد في حماية العمال وخاصة غير المنتظمين"، مشيرا إلى برنامج الرئيس لتطوير وتحديث 1500 قرية، وهو ما سيدعم القوى العاملة المصرية.وفجر النائب مشكلة عمال التشجير والصناديق الخاصة، مطالبا بوضع حللول لهم، لافتا لضرورة حماية الصيادين وعمال المزارع السمكية، وطالب وزارة القوى العاملة بحمايتهم.