صرف 80% من مقررات يناير التموينية

قال المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر يناير الجاري بنسبة 80%، على المستفيدين من البطاقات التموينية من خلال 165 تاجرا تموينيا بنظام الاستعاضات الشهرية، بواقع 8 استعاضات، وحسب قيمة التأمين المدفوع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.وأضاف سمري، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم صرف سلع تموينية بقيمة 9 ملايين جنيه، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي نقص في السلع، وفي حال الطلب يتم الاستجابة من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة ووزارة التموين في زيادة معدلات الضخ للسلع، خاصة في حال تقلبات الطقس وتجنبا لسقوط أمطار غزيرة ورفع معدلات الاحتياطي الاستراتيجي للسلع لتكون متوافرة بشكل مستمر.